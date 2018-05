Verschillende carwashen niet in orde 31 mei 2018

De Gentse politie heeft onlangs verschillende pv's opgesteld na een controle bij zeven carwashes, verspreid over het hele grondgebied. Die bleken niet in orde te zijn met onder meer inbreuken op illegale tewerkstelling.





Naar aanleiding van een aantal klachten en signalen van inbreuken kregen zeven carwashes het bezoek van de wijkpolitie en verschillende externe diensten. "Net zoals bij nachtwinkels zijn carwashes vaak een carrousel van zwartwerk", zegt politiewoordvoerster Valentine Van den Boogaerde. "Daarom hebben we die controles uitgevoerd. Die lopen wat gelijk met eerdere controles in de horeca."





De politie had speciale aandacht voor zeven inbreuken: sociale wetgeving, illegale tewerkstelling, huisvesting en stedenbouw, milieu (bepaalde producten die schadelijk kunnen zijn, red.), camerabewaking (het niet aangeven van een camera, red.) en brandveiligheid. "Soms wordt een pand gebruikt als carwash of als een ander handelspand terwijl dat niet mag. De uitbaters betalen dan niet de voorziene belasting en dat zorgt voor oneerlijke concurrentie", duidt Van den Boogaerde. "Sommige uitbaters maakten zich schuldig aan een combinatie van verschillende overtredingen. Ze kregen allemaal een proces-verbaal en de opdracht om zich in regel te stellen. De wijkpolitie zal de overtreders op de voet volgen. In de toekomst zullen er nog soortgelijke acties volgen. (JEW)