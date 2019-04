Verrassing alom in assisenzaak rond dood Joyce Sparenberg (28): medebeschuldigde ontkent plots opnieuw dat hij vrouw neerstak Jeffrey Dujardin

02 april 2019

14u43

Bron: Belga 37 Gent Coup de théâtre op de tweede dag van het assisenproces in Henegouwen. Joël Dopchie (24), medebeschuldigde van de doodslag op Joyce Sparenberg (28) in haar flat in Gent, verklaart dat hij de Loppemse nu tóch niet heeft neergestoken. Medebeschuldigde Guillaume Lecharlier begrijpt niet waarom zijn kompaan zijn versie elke dag verandert.

Eerst even terug naar maandag: de verdediging van Joël Dopchie verklaarde toen dat hij niet meer betwistte dat hij Joyce neergestoken had, maar dat zijn medebeschuldigde Lecharlier verantwoordelijk is voor de diefstal van de drugs in het appartement aan de Neermeerskaai in Gent. In april 2018 had Dopchie nog verteld dat hij haar niet had neergestoken. “Hij geeft toe dat hij mededader was en u zult daarover moeten oordelen. Mijn cliënt is geen verloren zaak, ik vraag enige menselijkheid in het bepalen van de straf”, aldus meester Couquelet maandag.

Maar vandaag, toen de rechter Dopchie op de rooster legde, aarzelde die plots om te praten. De zaak werd kort geschorst, waarna de beklaagde aankondigde... dat hij haar tóch niet had neergestoken. Hij verwees naar zijn verklaring van april 2018: “Ik heb de dood van Joyce niet veroorzaakt. Ik nam enkel deel aan de overval. De messteken heb ik niet toegebracht, ik heb enkel haar vastgehouden. Ik nam haar vast aan de keel met mijn rechterarm. Guillaume heeft dan de messteken toegebracht.” Daarnaast verklaarde Dopchie ook dat hij het appartement doorzocht heeft om de drugs en het geld te stelen.

Niet meer in dezelfde cel

Guillaume Lecharlier begreep er niks van waarom zijn kompaan zijn versie elke dag verandert. “Hij liegt als hij zegt dat hij niet wist dat Joyce drugs verkocht. Op raveparty’s kent iedereen elkaar en iedereen wist dat Joyce drugs verkoopt”, zei hij. Lecharlier ontkent ook dat hij de messteken gaf aan het slachtoffer.

De advocaat van Dopchie wijt de wisselende verklaringen aan het feit dat beide beklaagden sinds Kerstmis in dezelfde cel in Bergen zitten. Het parket-generaal ging alvast de nodige stappen ondernemen, om te voorkomen dat ze buiten de rechtszaal nog kunnen communiceren. Vanaf dinsdagavond zullen ze niet meer dezelfde cel delen.

‘JO MONT’

Het onderzoek naar de twee beklaagden verliep alvast sneller dan het assisenproces, dat al moest uitgesteld worden vanwege taalproblemen, de veranderende versies door Dopchie en de tegenstrijdigheden die Lecharlier verklaarde.

In minder dan 48 uur na de feiten hadden de onderzoekers van de Gentse federale politie de namen van de twee verdachten. Een vriend van Joyce gaf hen de naam van Guillaume Lecharlier. Via een achtergelaten treinticket op de plaats delict kwamen de speurders terecht in Bergen, waar Guillaume herkend werd op camerabeelden. Via Facebook ontdekte de politie dan een goede vriend van Lecharlier, ‘JO MONT’, die achteraf Dopchie bleek te zijn. Na een huiszoeking bij Lecharlier verklaarde diens broer ook dat Dopchie een “gevaarlijke drugsgebruiker” was.

Op 9 april werden beide beklaagden gearresteerd, maar een paar dagen eerder waren ze al opgepakt in Lille door de Franse politie. Ze waren in het bezit van een alarmpistool en ketamine, werden uiteindelijk vrijgelaten en konden later door de Belgische politie ingerekend worden.