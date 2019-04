Veroordeelde in zaak-Sander Van Yper riskeert 18 maanden cel in beroep voor diefstal Jeffrey Dujardin

08 april 2019

14u15 3 Gent De 25-jarige M.B. uit Geraardsbergen riskeert in beroep 18 maanden cel voor diefstallen in het Gentse. Zijn advocaat vraagt een werkstraf. De beklaagde kreeg eerder al vijf jaar met uitstel voor zijn betrokkenheid in de zaak-Sander Van Yper.

De twintiger is geen onbekende voor het gerecht, hij stond in 2016 al terecht voor een zware afpersingszaak. In de lente en de zomer van 2011 werd Sander Van Yper uit Ledeberg maandenlang afgeperst door hem en zijn twee kompanen. Een postbode vond nadien het lichaam van de jongen beneden aan een flatgebouw op het E3-plein in Ledeberg. Hij had een val van negen verdiepingen gemaakt. Zelfmoord? Gevallen? Geduwd? Het zou nooit helemaal duidelijk worden. Volgens de rechter stond het vast dat zijn dood het rechtstreekse gevolg was van de maandenlange afpersing. M.B. kreeg toen een celstraf van vijf jaar met uitstel.

Vorig jaar stal de beklaagde samen met een kompaan een Landrover Sport, om er een dolle rit mee te maken naar Rotterdam. Hij passeerde ook bij Van den Borre, waar hij enkele bluetoothspeakers probeerde te stelen. Maar hij werd betrapt. Voor beide feiten kreeg hij een celstraf van 18 maanden, zijn advocaat vraagt in beroep een werkstraf. “Hij heeft zijn lesje geleerd.”

De twintiger kreeg het laatste woord. “Geef me alsjeblieft nog een kans.” Het hof zal uitspraak doen op 21 mei.