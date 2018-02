Verongelukte fietsers krijgen naambordje 17 februari 2018

De Fietsersbond heeft gisteren om 17 uur het overlijden van Veysel Calinalti herdacht in de Hoogstraat in Gent. Op het kruispunt met de Peperstraat werd de man op 10 november vorig jaar aangereden door een chauffeur die onder invloed was van harddrugs en veel te snel reed. De aanrijder sloeg daarna op de vlucht. Veysel overleed uiteindelijk op 16 december in het ziekenhuis. Anderhalf uur later hield de Fietsersbond een dodenwake voor Dirk Van Geele. De Evergemnaar kwam op 22 december om het leven in de Langerbruggestraat in Oostakker, nadat hij was aangereden door een voertuig. Een twintigtal mensen daagde op voor beide dodenwakes. Op de plaats van het ongeval kwam niet de typische ghost bike, maar wel een naambordje. De aanwezigen legden ook bloemen neer en hielden een minuut stilte. De Fietsersbond roept de overheden op om gepaste infrasturctuurswerken uit te voeren in de Langerbruggestraat zodat de veiligheid voor alle weggebruikers in orde is.





