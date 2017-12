Verongelukte fietser morgen gecremeerd 02u34 0

De uitvaartdienst van Dirk Van Geele, de 50-jarige fietser uit Evergem die afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een verkeersongeval in de Langerbruggestraat, zal morgen om 13 uur plaatsvinden in het crematorium Westlede in Lochristi. Dirk was heel erg graag gezien in Evergem en in het bijzonder bij KFC Evergem Center, de voetbalploeg waar zijn zoon speelt en waar hij een enorm belangrijke rol vertolkte. Hij laat twee een zoon Lorenzo en een dochter Laura achter. (JEW)