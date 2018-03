Verongelukt twee maanden voor geboorte eerste kind MET NIEUWE MERCEDES ONDER GEPARKEERDE TRUCK JURGEN EECKHOUT

31 maart 2018

03u20 0 Gent Een 23-jarige man uit Wondelgem is donderdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Durmakker in Evergem. Tahir Sefa Karaça zou over twee maanden voor het eerst vader worden.

Na een lange dag werken in een garage in Evergem was Tahir donderdagnacht op weg naar huis in Wondelgem. Met zijn gloednieuwe Mercedes A45 AMG, een beest met 381 PK dat slechts 4,2 seconden nodig heeft om van 0 naar 100 kilometer per uur te gaan en een prijskaartje draagt van net geen 50.000 euro. Rond 3.20 uur ging het net voorbij een S-bocht in de Durmakker in Evergem vreselijk mis.





"De man raakte vermoedelijk de stoeprand en verloor zo de controle over het stuur", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. "Op die manier belandde hij op de parkeerstrook langs de baan en reed hij achteraan in op een geparkeerde vrachtwagen. Die truck stond daar legaal. Hij stond volledig in het parkeervak en niet op de rijbaan. We hebben geen verkeersdeskundige aangesteld omdat het duidelijk was hoe het ongeval is gebeurd."





De Duitse trucker Peter was gisterenvoormiddag duidelijk nog heel erg aangeslagen. "Ik ben er echt niet goed van. Dit is zeer moeilijk voor mij. Ik lag in mijn cabine te slapen toen ik plots achteraan mijn vrachtwagen een enorme klap voelde en naar voren vloog. Het was een vreselijk beeld om die sportwagen zo te zien." De Mercedes zat helemaal verfrommeld onder de oplegger van de vrachtwagen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was Tahir al overleden. De vrachtwagen van Peter liep achteraan ook heel wat schade op. Zo stonden de achterbanden helemaal plat door de aanrijding en was de achterbumper van de vrachtwagen losgeraakt. "Ik moet wachten tot ze mij komen depanneren."





Twee maanden oud

Tahir Sefa Karaça is een Turkse Gentenaar die in ons land is geboren. Een jaar geleden trouwde hij met zijn grote liefde Fulya. "Zij was nu zeven maanden zwanger van hun eerste kindje. Zo trots was hij dat hij papa kon worden", vertelt zijn oom Aydin, die nog altijd niet begrijpt hoe het ongeval kon gebeuren. "Hij heeft zeker niet gedronken, dat deed hij nooit. Hij is de controle over het stuur verloren. Hij had nog maar twee maanden zijn wagen." Het is onduidelijk of Tahir te snel reed.





De familie nam gisteren in het mortuarium afscheid van de man. "Zijn lichaam wordt morgen (vandaag, red.) gerepatrieerd naar Turkije. Daarna gaan we naar Elhan, een dorpje in Emirdag waar onze familie oorspronkelijk woonde. Daar zal hij uiteindelijk zondag begraven worden. Ruim 25 familieleden zullen overvliegen om de begrafenis bij te wonen." Het tragische nieuws ging gisteren als een lopend vuurtje rond op Turkse sociale media. De familie en dichtste vrienden van Tahir kregen een resem steunbetuigingen.