Vernieuwde Volta zet beleving centraal 11 april 2018

02u54 0 Gent Na een sluiting van enkele weken heeft Peter Vyncke gisteren de deuren van zijn toprestaurant Volta aan de Nieuwewandeling weer geopend.

Vyncke neemt na zeven jaar trouwe dienst afscheid van zijn chef Davy De Pourcq, die nieuwe wegen inslaat als kok aan huis. Met Andreas Block, de sous-chef van het Brusselse sterrenrestaurant Bon-Bon, haalde Vyncke nieuw culinair talent binnen om in de kookpotten te roeren. Tegelijkertijd opende hij met The Barn een nieuwe zaak in Merendree. "We hebben van de tijdelijke sluiting gebruik gemaakt om het concept van Volta te vernieuwen. Acht jaar geleden hebben we de aanzet gegeven voor het nieuwe culinaire Gent, maar we willen vooruitstrevend blijven. Voortaan wordt beleving nog belangrijker, met een centrale rol voor de muziek in de zaak."





Live-sets van dj

Om dat te bewerkstelligen ging Vyncke in zee met dj Tito, de huis-dj van het bekende restaurant Monsieur Bleu in Parijs, die wereldwijd naam en faam heeft om met zijn draaikunsten mensen in de juiste stemming te brengen. Voortaan is Volta open van maandag tot vrijdag en kan er à la carte gegeten worden. Zaterdag kunnen groepen er terecht.





"Op geregelde tijdstippen gaan we ook walking dinners organiseren die worden opgeluisterd door live-sets van dj Tito."(YDS)