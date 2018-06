Vernieuwde samenwerking tussen Kind & Gezin en OCMW 13 juni 2018

"In Gent gaan we de samenwerking tussen Kind & Gezin en het OCMW vernieuwen" zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). "We hebben nabij de Watersportbaan een model uitgetest dat goed blijkt te werken. Dat gaan we nu in heel Gent uitrollen. Telkens een medewerker van Kind & Gezin het gevoel heeft dat een gezin niet alle steun krijgt waar het recht op heeft, zal die medewerker toestemming vragen om de gegevens door te geven aan het OCMW. Als het gezin toestemt, zal het OCMW de situatie bekijken en ondersteuning bieden. We willen die mensen zelfredzaam maken, bijvoorbeeld door ze naar een job toe te leiden. We zien dat 45% van de mensen die via het OCMW tijdelijke werkervaring opdoen, doorstromen naar een job." Uit de 'Kansarmoede-index 2017' van Kind & Gezin blijkt dat de armoede in 204 van de 308 Vlaamse gemeenten is gestegen. (VDS)