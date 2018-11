Vernieuwd Gravensteen wil naar 500.000 bezoekers per jaar Erik De Troyer

26 november 2018

16u30 0 Gent Tegen 2025 wil het Gravensteen 500.000 bezoekers per jaar over de vloer krijgen. Dat zijn er 150.000 meer dan vandaag. Om dat cijfer te halen, krijgt het Gravensteen binnenin een nieuw jasje. Om de toestroom de baas te kunnen zal gebruik gemaakt worden van ‘time slots’.

Heel wat grote tentoonstellingen werken vandaag al met zogenaamde ‘time slots’. Men moet dan bijvoorbeeld aangeven om de tentoonstelling te bezoeken van 13 tot 15 uur. Het ticket is enkel geldig tussen die uren. In het Gravensteen wil men ook dat systeem invoeren. Op die manier moet het aantal bezoekers nog fors toenemen.

Daarom moet het project Time Castle zorgen voor een frisse aanpak van het museumgedeelte van het Gravensteen. Bedoeling is om meer met audiogidsen te werken en zo iedereen een persoonlijke beleving van de burcht aan te bieden.

“Om dat mogelijk te maken hebben we wel een ruimer onthaal nodig. Er zijn ook nog wat sjofele plekken in het Gravensteen die aangepakt moeten worden. Het dak van de donjon bijvoorbeeld”, zegt Doreen Gaublomme, directeur van Historische Huizen Gent. “Die 500.000 bezoekers zijn geen fetisj, het is niet meer dan een streefdoel.”

Vooral buitenlandse toeristen voelen zich aangetrokken tot het Gravensteen. Zij zijn goed voor 70% van alle bezoekers.