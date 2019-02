Vermiste Alzheimerpatiënt doet autobestuurder schrikken Jeffrey Dujardin

08 februari 2019

Een 65-jarige man met Alzheimer die vrijdagmiddag uit zijn huis in Gentbrugge verdween, is terecht. Rond 20.40 uur kreeg de politie een oproep binnen. Een man werd verrast in zijn eigen wagen, toen de 65-jarige Alzheimer-patiënt bij hem in de auto kwam zitten. “Gelukkig heeft die man ons gebeld”, zegt woordvoerder en hoofdinspecteur Liesbet De Pauw van de Gentse politie. “De zestiger is gezond en wel.”

De familie had de onrustwekkende verdwijning gemeld, waarna de politie eerder op de dag met speurhond en helikopter naar de man gezocht had, maar zonder succes.