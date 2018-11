Vermist: Wie heeft de 36-jarige Mona gezien? Jeffrey Dujardin

27 november 2018

15u15 3 Gent De Federale politie hoopt de 36-jarige Mona Moghaddam terug te vinden, ze is al sinds 8 november vermist. Ze werd op donderdag 8 november rond 22.30 uur voor het laatst gezien in het centrum van Gent. Ze was aan het liften. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vrouw is atletisch gebouwd en ongeveer 1,70 meter lang. Zij heeft zwart haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een donkerblauwe winterjas. Ze had een groene koffer bij zich. Ze kan verward overkomen en heeft medische zorgen nodig. Mona werd voor het laatst gezien in het centrum van Gent. Ze was aan het liften. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.



Gelieve tips en getuigenissen uitsluitend via het gratis nummer 0800/30 30 0 of per mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu of via dit formulier door te geven.