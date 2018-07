Verminkte Zoya herenigd met baasje JEFFREY DUJARDIN

19 juli 2018

19u21 0

Zoya, een kat van twee maanden oud, is terug thuis bij haar baasje. "Ik ben zo gelukkig dat ze weer bij mij is, dat ik haar de zorg en liefde kan geven die ze nodig heeft", zegt Tamara. Zoya werd dinsdag zwaar verminkt aangetroffen vlak bij haar huis in Gent. De kat had verschillende messteken over het hele lichaam en ook haar staart werd afgesneden. De dader is nog niet gevonden. De Luxemburgse organisatie Friends4East Foundation zegt een beloning van 1.000 euro uit te reiken aan degene die meer info heeft over de mishandeling. Wie informatie heeft, kan die doorgeven via het nummer 09/266 61 11 of via mail meldpunt@politie.gent.be.