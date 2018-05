Verminkt bij eerste fuif: dader moet tienduizenden euro's betalen 03 mei 2018

Een jongeman uit Oezbekistan moet tienduizenden euro's betalen aan een jonge vrouw die hij op een fuif raakte met een glazen fles. Voor het meisje was het in 2015 haar eerste fuif ooit. Haar eerste fuif sinds ze genas van kanker, dat ook. "Ik stond mij gewoon te amuseren met mijn vrienden", vertelde ze gisteren geëmotioneerd tijdens de inleidingszitting van de rechtszaak. "Ik zag verderop een schermutseling, maar daar had ik niets mee te maken. Ineens zag ik een man die glazen fles gooien." De fles brak tegen het hoofd van het slachtoffer. Het zorgde voor een fractuur op haar voorhoofd en langdurige emotionele, esthetische en fysieke schade. De beklaagde zegt dat het de bedoeling niet was en excuseerde zich gisteren uitgebreid. "Uw excuses zullen pas oprecht zijn als u ook begint te betalen, meneer", sprak de rechter gisteren. "U heeft vijf weken."





Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van minstens 20.000 euro. (OSG)