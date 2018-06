Verlaagde druk op waterleiding door lek 21 juni 2018

02u45 0

Duizenden gezinnen in Oost-Vlaanderen zijn getroffen door een lek in een belangrijke toevoerbuis op de as Drongen-Deinze. Medewerkers van drinkwaterintercommunale waren tot afgelopen nacht in de weer om het lek te herstellen. Daarbij viel de druk op heel wat plaatsen weg en zaten heel wat gezinnen zonder watertoevoer. Dat was het geval op de tweede en derde verdieping van woningen. (JEW)