Verkrot pand in Gent? Vergeet renovatie en plaats een inschuifhuis in 2 weken Sabine Van Damme

25 maart 2019

16u17 4 Gent Een vervallen woning en geen zin in renovatie? Of een braakliggend perceel voor een rijwoning, maar geen geduld om te bouwen? Dan kan je voortaan een ‘inschuifhuis’ kopen: een volledig prefab houten huis, alle comfort inbegrepen, dat in één stuk tussen de andere woningen geschoven wordt. “Modulair wonen is de toekomst”, zeggen ze bij Labland en bij Ark-Shelter.

Om te tonen tot wat ze in staat zijn, hebben Labland en Ark-Shelter één van hun woningen op de eerste verdieping van de leegstaande Loods 20 aan de Voorhavenkaai gezet. Het ding is er letterlijk in geschoven, met een overschot van 7 centimeter. “Huizen van maximum 4 meter breed en 15 meter lang pakken we letterlijk in één keer op, en plaatsen we waar ze moeten staan”, zegt Steven Vromman van het Gentse bedrijf Labland. De Gentenaar werd ooit bekend als Low Impact Man. “Je kan uiteraard een groter huis bestellen ook, maar dan wordt met aanbouw- of opbouwmodules gewerkt.”

De huizen hebben dus het formaat van standaard rijhuizen, en dat is net waar op gemikt wordt. “Heel wat Gentse woningen verkeren in erbarmelijke staat, zo erg dat renoveren zinloos is. De eigenaars zien op tegen het gedoe van slopen en opnieuw bouwen, en verhuren dan maar krotten. Ook ontwikkelaars en aannemers zien geen brood in hier en daar een rijwoning. Zij willen grote projecten. Om dat probleem aan te pakken, hebben we een eenvoudige én haalbare oplossing: een inschuifwoning.”

Vakantiehuis

De huizen zien er een beetje uit als vakantiehuisjes, maar zijn wel degelijk echte woningen. “Het is houtskeletbouw, maar veel steviger, net omdat we de hele woning moeten kunnen optillen en verplaatsen. Alles is ook perfect geïsoleerd, en alle comfort is aanwezig. In dit voorbeeldhuis kan je bijvoorbeeld het dubbele bed achteraan met een app omhoog laten schuiven, en ontdek je dat daaronder een bad zit. Verwarmen zal gebeuren met warmtepompen. We leveren dus verplaatsbare, zero-impact woonmodules.”

Voor 150.000 euro heb je een nieuwe, instapklare woning die qua kwaliteit minstens evenwaardig is aan een gewoon huis Steven Vromman van het Gentse Labland

En het kan snel gaan. Er is een bouwvergunning nodig om zo’n inschuifwoning te plaatsen, dat proces duurt vier maanden. Een afgewerkt huis plaatsen, duurt 2 dagen tot een week. Goedkoop zijn ze uiteraard niet, de inschuifwoningen, maar ze zijn wel goedkoper dan traditioneel bouwen. “We zitten op ongeveer 1.200 euro per vierkante meter, comfort inbegrepen, btw niet inbegrepen”, klinkt het. “Dat maakt dat je voor 150.000 een nieuwe, afgewerkte, instapklare woning kan hebben, die qua kwaliteit minstens evenwaardig is aan een gewoon huis.”

Ecologisch

De initiatiefnemers hopen op korte termijn enkele van deze woningen in Gent te kunnen plaatsen. Het is een pioniersproject, waarmee ze willen aantonen dat het concept haalbaar en eenvoudig is. De woningen zelf worden gebouwd in Tsjechië, met ecologisch verantwoord materiaal. Er komt dus geen tropisch hardhout aan te pas. De woningen kunnen in principe overal worden gezet. Op een plat dak, op een vrijstaand perceel en in een huizenrij.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via www.inschuifhuis.be.