Verkrachting tijdens Gentse Feesten: 4 jaar cel 29 maart 2018

02u33 0 Gent Een Gentenaar is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor een verkrachting tijdens de Gentse Feesten van afgelopen zomer.

Dat gebeurde nadat de man de hele avond rondgelopen had met een jonge vrouw, die wel meerderjarig was. Zij wilde geen seksuele contacten, maar de man dacht daar anders over. Een tijdlang zou hij de feiten ontkennen. Pas nadat er camerabeelden opdoken, gaf hij toe dat er contacten waren geweest. Volgens de beklaagde gebeurde dat echter met toestemming. Daar dachten de vrouw en het parket anders over.





Leugendetector

Hij scoorde ook slecht op de leugendetectortest en sprak zichzelf meermaals tegen. De rechtbank achtte de verkrachting gisteren als bewezen en legde de celstraf op.





Helft effectief

Van de vier jaar zal de helft effectief uitgevoerd worden. Eén jaar is al bijna verlopen, aangezien de dader al sinds de zomer in de cel zit. Over een goed jaar is de man dus opnieuw op vrije voeten.





(OSG)