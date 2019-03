Verkoop abonnementen Play-off 1 gestart Sabine Van Damme

19 maart 2019

18u21 0 Gent Het is binnen, KAA Gent mag meedoen met de grote jongens, in Play-off 1. De abonnementenverkoop daarvoor is dinsdag gestart. “Met de bekerfinale erbij is het al een duur jaar geweest en dus blijven de abonnementsprijzen dezelfde als vorig seizoen”, besliste de club.

Wie al een abonnement had voor de reguliere competitie krijgt voorrang om een PO-I abonnement te kopen, en dat tot en met zaterdag 30 maart. Je kan dan gewoon je huidige plaats ‘verlengen’ voor 5 wedstrijden. Ook niet-abonnees kunnen al vanaf vandaag een abonnement kopen, maar dan moeten ze kiezen voor één van de vrije zitplaatsen die tijdens de reguliere competitie niet ingenomen waren door abonnees.

De verkoop van losse tickets wordt per wedstrijd georganiseerd. Zo kan je op 2 en 3 april (tot 16 uur) tickets aankopen voor de wedstrijd tegen Standard. Pas nadien zal de volgende thuiswedstrijd (KAA Gent - Antwerp FC) aan bod komen. De prijzen verschillen per tribune, en staan hier op de website.

Over tickets voor de bekerfinale is nog niks bekend, maar wie nu een Play-offabonnement koopt, krijgt geen éxtra voorrang voor bekertickets. Dat was vroeger al beslist. Alle abonnees krijgen voorrang om bekertickets te kopen, maar prijzen en de datum zijn dus nog niet bekend.