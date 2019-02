Verkleed als Buffalo: gratis toegang en drankje voor Caruur Volley Gent-match Jeffrey Dujardin

18 februari 2019

14u37 0 Gent De volleybalploeg ‘Caruur Volley Gent’ heeft een originele oproep geplaatst. Woensdag om 20.30 uur spelen ze een belangrijke match tegen ‘Lindemans Aalst’. Voor de “slag van Oost-Vlaanderen” willen ze graag zoveel mogelijk supporters aanwezig hebben.

Voor iedere Buffalo-supporters die in de blauw-witte kleuren gekleed is, met trommel, sjaal of andere attributen is er gratis toegang en zelfs een drankje. Hetzelfde geld voor mensen verkleed in het oranje, de kleuren van de club, in jeugdbewegingsuniform of carnavalskledij. Het belooft alvast een sfeervolle avond te worden. Afspraak in de Edugo Arena, Sint-Jozefstraat 16 in Oostakker, om 20.30 uur.

Wie wil, kan zich inschrijven voor gratis tickets (tot woensdag 14 uur) op: Kestelootp@gmail.com

De match zal ook live gevolgd kunnen worden op Telenet Play Sports.



