Verkeerswisselaar B402 richting E40 versperd na ongeval Jeffrey Dujardin

10 november 2018

Op de verkeerswisselaar B402, van de R4 richting E40 Gent, is zaterdagochtend om 9.20 uur een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig in de bocht. Hij knalde met zijn wagen tegen de betonblokken en kwam midden op de rijbaan tot stilstand. Door het ongeval was de doorgang deels versperd, het verkeer werd omgeleid langs de pechstrook. Om 10 uur was de wagen getakeld en was de rijbaan terug vrij gemaakt voor het verkeer.