Verkeerspoorten, gele betonblokken, politie op scherp 30 januari 2018

02u49 0 Gent Op het Lichtfestival zal de Gentse politie te werk gaan alsof terreurniveau 3 nog van kracht is.

Dat bevestigt politiewoordvoerder Matto Langeraert en had burgemeester Daniël Termont ook al eerder aangekondigd. Het OCAD heeft het terreurniveau voor ons land laten zakken naar 2, maar de Gentse politie kiest er voor om de afgezwakte maatregelen geleidelijk aan door te voeren. Het is gemakkelijker om bijkomende maatregelen vooraf te plannen dan ze enkele dagen voor een evenement plots te moeten invoeren. "Concreet betekent het dat er voor het Lichtfestival opnieuw gele betonblokken geplaatst worden die het verkeer afremmen en urchains, grote stalen kruisen van de federale politie."





Er komen ook nog eens vijf poorten voor het inrijdend verkeer. Daarnaast roept de politie de bezoekers op geen rugzakken mee te nemen. "We kunnen hen dan vragen om hun rugzak of tas te openen zodat we die kunnen controleren", stelt de politiewoordvoerder. De politie geeft om veiligheidsredenen niet mee hoeveel personeelsleden ze inzet.





De maatregelen tijdens grote evenementen blijven van kracht tot aan de Gentse Feesten. Daarna volgt opnieuw een evaluatie. (JEW)