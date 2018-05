Verkeersinfo op maat in muisklik GENTS VERKEERSCENTRUM GESTART EN PARKEERREGIME AANGEPAST SABINE VAN DAMME

02 mei 2018

02u27 0 Gent Gent heeft een verkeerscentrum. Iedereen kan nu 24 uur op 24 gratis opvragen waar files staan, waar parkeerplaats vrij is, en of de bus op tijd rijdt. De parkeertarieven op straat worden aangepast en de zone bewonersparkeren breidt uit.

De website verkeer.gent staat online en biedt een schat van informatie aan elke weggebruiker in het Gentse. Praktisch alles wat met verkeer te maken heeft, kan up-to-date opgevraagd worden: van hoeveel file er op de stadsring staat tot hoeveel plaatsen er vrij zijn in pakweg parking Vrijdagmarkt.





Om die info te krijgen, wordt gewerkt met onder meer gegevens van gps-toestellen en met lussen onder het wegdek. Bovendien werkt het Mobiliteitsbedrijf samen met bedrijven zoals De Lijn, NMBS en het Agentschap Wegen & Verkeer, maar ook met Waze en Coyote. Het project oogde zo veelbelovend dat Europa er liefst 4,3 miljoen euro voor vrij maakte. Helemaal 'af' zal het systeem pas eind 2019 zijn. Het proefproject kreeg de naam TMaas, Traffic Management as a Service. Het principe waarbij elke weggebruiker alle info voor zijn route kan opvragen, kan nadien overgenomen worden door andere steden.





Daarnaast voert de stad op 1 juni wijzigingen door aan de tarieven voor straatparkeren.





Tot 23 uur

In de rode zone, voornamelijk het hart van de stad, hoef je vanaf dan niet meer te betalen tot middernacht, maar 'slechts' tot 23 uur. Dat is ook al zo in de oranje en gele zone. Leuk is dat je vanaf 1 juni ook 20 minuten gratis bovengronds kan staan in de stad. Vandaag is dat een kwartiertje. Nadeel blijft dat je ook dat 'gratis kortparkeren' moet ingeven op de trage parkeerautomaten. Alleen zo kan gecontroleerd worden wanneer die 20 minuten zijn gestart.





Behalve de aanpassingen van de tarieven, komen ook elders in de stad enkele wijzigingen aan het parkeerregime. Zo wordt het parkeerterrein van de Colruyt op de Dendermondesteenweg betalend. De stad huurt dat terrein al jaren, maar er is nooit een duidelijk parkeerregime ingevoerd. Ook parkeren in Huidevetterken wordt betalend.





Eiland Malem

Ten slotte breidt de zone met 'bewonersparkeren' uit. Sinds in de Brugse Poort betalend straatparkeren werd ingevoerd, is de parkeerdruk verschoven naar de rand van de wijk. Daardoor vinden de bewoners van het Eiland Malem en de wijk Rooigem nu moeilijk plaats. Dat wordt opgelost door 'bewonersparkeren' in te voeren, onder meer op het plein voor de kerk van Malem. Wie daar gaat staan zonder bewonerskaart riskeert een boete van 80 euro. Voor de rest verandert er in beide wijken niks. Straatparkeren blijft (voorlopig?) gratis zolang je dus maar wegblijft van de bewonersplaatsen.





Alles op www.verkeer.gent