Verkeershinder op de E40 na ongeval 12 februari 2018

Een ongeval zaterdagochtend rond 9.15 uur heeft zware verkeershinder veroorzaakt op de E40 richting Brussel ter hoogte van Zwijnaarde. Twee van de drie rijstroken werden er afgesloten. Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken; een personenwagen, een vrachtwagen en een motor met zijspan. De bestuurder van de motor raakte lichtgewond, zijn zijspan werd doormidden gebroken. De brokstukken lagen over een grote oppervlakte verspreid en er was enige tijd zware verkeershinder na het ongeval. Rond 10.30 uur was de weg terug vrij voor verkeer. (DJG)