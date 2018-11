Verkeersellende in en rond Gent: 3 ongevallen zorgen voor zware avondspits Jeroen Desmecht

23 november 2018

20u03 0 Gent Drie verkeersongevallen veroorzaakten vrijdagavond heel wat verkeersellende in het Gentse.

Zo zorgde een aanrijding tussen drie wagens op de E17 ter hoogte van De Pinte voor 12 kilometer file richting Kortrijk, goed voor anderhalf uur vertraging. Het verkeer moest daar van 17.15 uur tot 18.30 uur over één rijstrook. Op de E40 in Merelbeke was het dan weer aanschuiven richting Oostende. Daar was de linkerrijstrook versperd door een ongeval, waardoor je een half uur vertraging opliep. Ook op de E17-A14 ter hoogte van het UZ-Gent was het aanschuiven. Daar kwam het tot een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De vrachtwagen stond daar dwars over twee rijstroken, de auto blokkeerde de derde.