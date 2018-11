Verkeerscontrole op Wapenstilstand: 2 bestuurders gevat met verboden wapens, 22 bestuurders onder invloed Jeffrey Dujardin

11 november 2018

15u14 4 Gent De verkeersdienst van de Gentse politie organiseerde zondagochtend tussen 05.30 uur en 08.30 uur een actie gericht op alcohol en drugs in het verkeer aan de Corneel Heymanslaan en Ottergemsesteenweg Zuid. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal voor verboden wapens, 22 bestuurders reden onder invloed.

Alle bestuurders die een passage maakten werden onderworpen aan een alcoholcontrole. 42 bestuurders legden een ademtest af. Twaalf onder hen reden onder invloed van alcohol. Eén van hen had dermate veel gedronken dat zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen werd ingetrokken. Er werden ook zeven rijbewijzen ingehouden voor zes uren, vier chauffeurs mochten drie uur lang niet meer met de wagen rijden.

Daarnaast werden veertien bestuurders onderworpen aan een speekseltest omdat zij uiterlijke kenmerken vertoonden van druggebruik. Van de veertien gecontroleerde bestuurders testten er tien positief op het sturen onder invloed van drugs. Bij zeven bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De drie andere bestuurders hadden geen rijbewijs bij zich waardoor het voertuig werd ingehouden. Drie bestuurders testten naast drugs ook positief op alcohol. Er werden ook vijftien pv’s opgesteld voor drugsbezit en twee voor verboden wapendracht.

Bij de snelheidscontrole op de Corneel Heymanslaan, waar je 50 kilometer per uur mag, passeerden er 84 voertuigen, zes bestuurders reden te snel.

“De cijfers tonen aan dat controles een noodzaak zijn én blijven”, klinkt het bij de Gentse politie. “De verkeersdienst van Politie Gent zal ook in de toekomst controles blijven uitvoeren. Veiligheid in het verkeer is en blijft een prioriteit voor onze zone.”