Verkeersagressie 02u38 0

Een 58-jarige man heeft vrijdagmiddag zware verwondingen opgelopen na een geval van verkeersagressie aan het Lieven Plumionplein. De man sprak een 30-jarige bestuurder aan over zijn rijgedrag en de luide muziek. De dader veroorzaakt volgens een getuige al een tijd veel overlast in de buurt. De vijftiger kreeg meteen enkele rake klappen, ook toen hij op de grond lag. De man hield er een gebroken pols en verwondingen in het gezicht aan over. De dader komt op 25 januari voor de rechter. (JEW)