Verkeersagressie 2.0: honden ingezet 02u36 0 Gent Twee 51-jarige mannen riskeren drie maanden cel en 300 euro boete voor een wel erg uit de hand gelopen vorm van verkeersagressie. Zo liet de ene man twee honden los op de andere, nadat hij stokslagen had gekregen.

De stoppen sloegen bij Filip R. en Mahmut O. door na een incident op de Land van Waaslaan in Sint-Amandsberg. "Volgens R. zou O. hem er geregeld de pas hebben afgesneden", zegt het Openbaar Ministerie. "O. stak zijn middelvinger op en verhinderde dat R. kon afslaan. Daarop besliste R. om hem te achtervolgen." Het incident zette zich voort aan een woning in Lochristi, waar O. aan het verbouwen was. Op dat moment lopen de versies van beide heren uit elkaar wat het tijdsverloop betreft. O. sloeg R. en zijn wagen met een stok. De man liep kneuzingen op en kon enkele dagen niet werken. Zijn wagen liep wat schade op. R. daarentegen liet een Duitse herdershond en een Akita los op O. De dieren zaten in zijn wagen, maar hebben de man niet gebeten. "Hij bleef me maar bedreigen en aanvallen, daarom heb ik de stok gegrepen om me te verdedigen. Ik heb echter niemand geslagen", verklaarde hij gisteren in de rechtbank.





Filip R. stuurde zijn kat. Uitspraak op 21 februari. (JEW)