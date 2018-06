Verkeer helemaal strop na val fietser 20 juni 2018

Het verkeer zat gisterenavond rond 17 uur helemaal strop in het centrum van Gent na onder meer een ongeval met een fietser. Die was om een nog onverklaarbare oorzaak ten val gekomen op het kruispunt van de Begijnhoflaan met de Brugsepoortstraat. De ziekenwagen moest ter plaatse komen, maar het lichtgewonde slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Begijnhoflaan deels versperd, waardoor het verkeer er maar over een rijstrook kon passeren. Vrij snel was de rijbaan alweer vrijgemaakt.





(JEW)