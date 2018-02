Verhuurders Rabot niet tuk op renovatiepremies 09 februari 2018

02u46 0

Het Rabot is één van de wijken met de laagste woonkwaliteit van Gent. De stad heeft geld ter beschikking om huurwoningen in de wijk aan te pakken, maar de huisbazen blijken geen interesse te hebben. De stad trekt daarom het maximale bedrag op van 5.000 naar 10.000 euro.





Er zijn in de wijk zo'n 1.800 private huurwoningen. Via het project Wijk in de Steigers wil de stad die huurwoningen verbeteren. "Maar de de respons van de huisbazen is ondermaats", klinkt het bij de stad. Het project wordt met 6 maanden verlengd. (EDG)