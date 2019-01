Verhofstadt verlaat vroegtijdig gemeenteraad, 2 keer Sabine Van Damme

30 januari 2019

19u47 0 Gent “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” Dat beloofde Guy Verhofstadt op 3 januari, bij de installatie van de gemeenteraad. Maar bij de eerste gemeenteraad, maandag- en dinsdagavond, vertrok hij vroegtijdig naar huis.

De eerste gemeenteraad van het nieuwe stadsbestuur werd meteen een marathonzitting. Maandagavond werd van 19 tot bijna 24 uur gedebatteerd en uiteindelijk gestemd over het bestuursakkoord. Dinsdagavond kwam de rest van de agenda aan bod, gevolgd door een hoop amendementen en voorstellen tot raadsbesluit. Het werd 00.20 uur. Maar niet voor Guy Verhofstadt. Die verliet maandag al om 21 uur, tijdens de pauze, stiekem de gemeenteraad. Dinsdag muisde hij er opnieuw van onder, om 21.15 uur. Verhofstadt moest maandag aanwezig zijn bij het Europese lijstvormingscomité, en had dinsdagavond een afspraak met Gwendolyn Rutten, zo luidde het excuus. En ook: “Als de stemming cruciaal is, zal hij er zijn.” Onzin uiteraard, want met een meerderheid van 40 op 53 zetels zal de aanwezigheid van Verhofstadt nooit cruciaal zijn. Of er zou al een heel zware epidemie moeten uitbreken onder de gemeenteraadsleden van de meerderheid.

Kan dat, afwezig blijven van de gemeenteraad, of vroegtijdig vertrekken? Absoluut. Er is geen ‘verplichting’ om daar te zijn. Veel raadsleden komen te laat op commissies of zelfs de gemeenteraad, gewoon omdat ze er niet op tijd geraken na hun job. Soms vertrekt er eentje vroeger, bijvoorbeeld omwille van ziekte. Maar het is een ongeschreven regel dat je de raad uitzit. Daarvoor krijg je ook een zitpenning, van iets minder dan 200 euro per vergadering. Vroeger vertrekken met ‘een drukke agenda’ als excuus smaakt wrang. Iedereen heeft een druk leven.

Verhofstadt zei vooraf dat hij er zin in had, in de gemeenteraad. Dat hij in Gent woont en best wel wat te zeggen heeft over zijn stad. Benieuwd hoe lang hij het dit keer volhoudt, in de raad. In 2007 nam hij ook al eens zijn mandaat op. In 2009 gaf hij er toen al de brui aan. Hij brak toen geen potten tijdens zijn passage. Hij volgde geen commissie en doodde de tijd in de gemeenteraad met boeken lezen. Ook nu volgt Verhofstadt geen commissies. Een boek haalde hij vooralsnog nog niet boven.

