Vergeet spitburgers, hier zijn sappige tomaten 17 juli 2018

Het meest originele eetkraam is zonder twijfel te vinden op de Vlasmarkt. Tegenover de Bar des Amis staat een kraam waar je tomaten kan kopen. Echte, dikke, sappige rode tomaten, aan 1,5 euro 't stuk. Eieren hebben ze trouwens ook, voor 1 euro. Het zijn wel hardgekookte eieren, die gooi je beter niet naar een podium als het optreden niet naar behoren is. "Met de tomaten doe je dat beter ook niet, want die zijn veel te lekker", geven Lieselot en Kristie nog mee. En boordevol anti-oxidanten om alle alcohol en vettigheid af te breken.