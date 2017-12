Verdachte van inbraak: "Ik zocht gewoon een toilet" 02u31 0

Een Gentenaar riskeert twintig maanden cel voor drie inbraakpogingen in horecazaken in het Gentse. De man werd op 5 september op heterdaad betrapt door de eigenaar van Chitir Chicken in de Overpoortstraat. "Het slachtoffer herkende hem van de camerabeelden van een vorige inbraak in juli 2017", zegt het openbaar ministerie. "Hij sloeg op de vlucht, liep de trap op, kroop door een raam en vluchtte weg via de daken van de aanpalende gebouwen. Hij ontkent de inbraakpogingen en verklaarde dat hij op zoek was naar een toilet." In de rechtbank zei Ayhan I. dat hij dacht dat het om een kraakpand ging. Zijn advocaat Steven Vermandel gaat voor de vrijspraak. "Hij is op 5 september inderdaad in verdachte omstandigheden aangetroffen, maar hij had geen inbrekersmateriaal bij zich. Een van de vorige feiten kon hij zelfs niet eens gepleegd hebben, want hij zat op dat moment in de gevangenis." De man heeft zijn strafblad niet meteen mee, want daarop prijken maar liefst 17 correctionele veroordelingen. Uitspraak op 17 januari. (JEW)