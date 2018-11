Verdachte van diefstal Yoko is minderjarig “Onze hond is helemaal van zijn melk” Sam Ooghe

07 november 2018

19u13 6 Gent De persoon die zondag in Ledeberg aangetroffen werd met de gestolen hond Yoko, na een massale zoekactie van duizenden mensen én drie politiecombi’s, is minderjarig. Ondertussen is de hond nog steeds niet de oude.

Yoko werd zaterdagavond gestolen toen zijn baasje bestelde in een pastabar en tien seconden de hond niet in de gaten hield. Het werd het begin van een massale zoekactie. De Facebookpost van baasje Sander Van der Maelen werd meer dan 4.000 keer gedeeld, en leidde uiteindelijk tot de gouden tip. Een jonge man was zondagochtend met Yoko gesignaleerd op de markt van Ledeberg. De Gentse politie rukte uit met drie combi’s, en kon de dader vatten en Yoko terug aan Sander en zijn verloofde Yasmien Derez bezorgen.

Vandaag werd vernomen dat de persoon die met Yoko aangetroffen werd, minderjarig is. De politie beroofde hem kortstondig van zijn vrijheid, maar hij is intussen wel vrijgelaten. Het onderzoek loopt momenteel nog.

Angstig

Met Yoko gaat het intussen niet al te goed. “Zondag dachten we nog: fysiek is hij oké", vertelt Sander. “Maar meer en meer zien we dat hij van zijn melk is. Hij heeft vannacht bijvoorbeeld onder de lavabo geslapen, alsof hij zich verstopt. Op straat blaft hij ook meer naar mensen, en gedraagt hij zich angstig. We zullen de hondentrainer laten komen. Maar uit zijn gedrag blijkt dat hij toch wat meegemaakt heeft. Bij zijn thuiskomst had hij ook bijzonder veel honger en dorst, wat ook al wat wil zeggen.”

Sander en Yasmien, die zich net voor de diefstal van Yoko verloofd hadden in Londen, twijfelen nog om mee te stappen in de gerechtelijke procedure. “Winst zullen we niet maken. Maar uit principe doen we het misschien wel.”