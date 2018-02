Verdachte ramkraak vrijgesproken RECHTBANK ACHT BETROKKENHEID HOSSEIN S. NIET BEWEZEN JURGEN EECKHOUT

22 februari 2018

02u52 0 Gent Hossein S., de man die door het parket werd aanzien als mededader bij de ramkraak op juwelier Foulon in de Langemunt in Gent, is gisteren vrijgesproken. Volgens rechter Hans De Waele zijn er verschillende aanwijzingen, maar die bieden niet genoeg zekerheid om elke gerede twijfel uit te sluiten. "Het is complete waanzin. Men geeft hier een slecht signaal", stelt juwelier Johan Foulon.

"De enige die hier in de kou blijft staan, ben ik. De voorbije jaren heb ik door die ramkraak eigenlijk voor niks gewerkt. De verzekering is slechts voor 90.000 euro tussenbeide gekomen, maar de buit en de schade was veel groter. Binnenkort ben ik zelfs niet meer verzekerd, want mijn huidige verzekering wil met mij niet meer verder en ik vind geen enkele makelaar die mij wil laten verzekeren." Juwelier Johan Foulon reageerde gisteren heel scherp na de vrijspraak van Hossein S. Een vrijspraak die hij zag aankomen. "De rechter heeft gedaan wat hij moest doen."





Er waren heel wat aanwijzingen die S. aanduidden als een van de drie daders van de ramkraak van 2 mei in de Langemunt. Er werd DNA van de man aangetroffen op de handvaten van de scooter en op de gordel van de Ford Mondeo die gebruikt werden tijdens de ramkraak. Alleen ging dat om een gemengd DNA-profiel en kan het volgens advocaat Nicholas De Mot, en nu ook volgens de rechtbank, niet achterhaald worden wanneer dat DNA op die voertuigen is geraakt.





Wielschijven

Er werden tijdens de huiszoeking bij S. wielschijven aangetroffen die volgens het parket van de Ford Mondeo afkomstig zijn. "Klopt niet", stelde De Mot. "Die zijn afkomstig van de Ford Focus van zijn zus." Een stelling die volgens rechter De Waele aannemelijk is. Ook het windscherm dat bij de man werd aangetroffen, was volgens het parket een onderdeel van de motorfiets die gebruikt werd bij de ramkraak. Alleen bleek na onderzoek dat dat afkomstig was van een oude motorfiets van de broer van S.





"Voorts is het DNA van de man niet aangetroffen in de zaak en wordt hij niet herkend op de camerabeelden", motiveert Hans De Waele. In het vonnis stelde de rechter wel dat het ongeloofwaardig is dat Hossein S. zich de wagen en de scooter niet herinnerde. "Er zijn verschillende aanwijzingen die wijzen op betrokkenheid bij de feiten, maar die bieden geen afdoende zekerheid om elke gerede twijfel uit te sluiten. De minste gerede twijfel leidt tot de vrijspraak. Een beklaagde is onschuldig tot zijn schuld bewezen is. Hij moet zijn onschuld niet bewijzen."





S. mocht gisteravond de gevangenis verlaten. Zijn broer Youcef zat echter met dubbele gevoelens. "Enerzijds zijn we heel erg opgelucht en blij dat gerechtigheid geschiedt. Alleen is het jammer dat hij eerst vijf maanden onschuldig in de gevangenis moet zitten." Wie naast de verdronken dader Gassa si Redouane mee verantwoordelijk was voor de ramkraak zal altijd een geheim blijven. Juwelier Foulon wil in de toekomst potentiële inbrekers geen kans meer geven en zal daarom zijn zaak nog scherper beveiligen. Weggaan uit de Langemunt zal hij niet doen. "Ik doe mijn tijd hier uit."