Verdachte ramkraak riskeert 4 jaar cel DNA BEKLAAGDE VOLGENS ZIJN ADVOCAAT 'NIET ALLESBEPALEND' JURGEN EECKHOUT

25 januari 2018

02u46 0 Gent Hossein S., een van de verdachten voor de ramkraak op juwelier Foulon in de Langemunt in Gent, riskeert vier jaar cel. Zijn advocaat Nicholas De Mot gaat, ondanks DNA-sporen op de ramwagen, voluit voor de vrijspraak. "Je kan niet zeggen wanneer dat DNA op die wagen is gekomen."

Op 2 mei vorig jaar stond de Langemunt op zijn kop na een brutale ramkraak bij juwelier Foulon. In colonne, met een oude Ford Mondeo, scooter en motorfiets, kwamen de daders 's nachts vanuit de Groentenmarkt de winkelwandelstraat ingereden. Op de camerabeelden was te zien hoe ze met de wagen tot vijfmaal toe de metalen poort ramden en zo binnen geraakten in de zaak. Het trio werd echter verrast door de pijlsnelle tussenkomst van de politie. Die was in de buurt toen ze de inbraakmelding binnenkreeg. Terwijl twee daders met 90.000 euro aan juwelen wegvluchtten op de motorfiets, kwam Gassa Si Redouane een fractie later uit de juwelierszaak. Ondanks twee waarschuwingsschoten van de politie liep hij weg en sprong hij in de Leie, waar hij uiteindelijk verdronk. Hulp van de politie, die hem uit het ijskoude water wilde redden, weigerde hij. De buit is net als de derde verdachte niet teruggevonden. Foulon liep enorme schade op. Zijn advocaat vroeg dan ook 66.000 euro provisionele vergoeding, omdat de verzekeringen lang niet alles gedekt hadden.





Beste vrienden

Uiteindelijk pakte de politie Hossein S. op in september, nadat er twee dagen na de ramkraak via een informant een tip binnen kwam dat hij mogelijk betrokken zou zijn. "Hij was een van de beste vrienden van de overleden persoon", aldus de procureur. "Er is verder onderzoek gevoerd waarbij heel wat toevalligheden aan het licht kwamen die, als je alles samen neemt, geen twijfel vormen over zijn aandeel bij de ramkraak. De Ford Mondeo die gebruikt werd bij de ramkraak stond vooraf in een leegstaande garagebox van zijn zus. Die wagen is voor de ramkraak geprepareerd. Er zijn nieuwe banden gestoken op die Ford en de drie oude wielschijven werden in zijn kelder aangetroffen. Een windscherm dat de politie vond, past perfect op een van de motorfietsen die is gebruikt. Op het handvat en de benzinedop van de motorfiets zijn DNA-sporen teruggevonden. Dat is ook het geval op de gordel van de bestuurder."





Mengprofiel

Die DNA-sporen zijn volgens Nicholas De Mot, de advocaat van S., onvoldoende om hem als dader van die ramkraak aan te wijzen. "Op de handvaten en de benzinedop is een mengprofiel van DNA gevonden. We weten niet wie die andere DNA-donor is. Op de gordel van de Ford is ook het DNA van Gassa Si Redouane aangetroffen. Van hem weten we dat hij betrokken was bij die ramkraak, maar uit een DNA-profiel kan je niet opmaken wanneer het op die wagen is gekomen. Hij zegt zelfs dat hij die wagen nog nooit heeft gezien. Hij kan trouwens nooit tegelijkertijd in die wagen en op die scooter gezeten hebben. Ik zeg niet dat het zijn DNA niet is, maar er is 1 kans op 4.300 dat het van iemand anders is. Dit toont de relativiteit van DNA, een 'hard' bewijs aan." De wieldoppen in de kelder van S. zouden niet die van de Mondeo zijn, maar wel die van de Ford Focus van diens broer. "Er is van in begin van het dossier een tunnelvisie gehanteerd."





Op 7 februari wordt de zaak verder behandeld.