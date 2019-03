Verdacht overlijden in Gent, “man opgepakt met papieren zak over zijn handen” Jeroen Desmecht

23 maart 2019

16u42 2 Gent Aan de Krommewal in Gent is de politie momenteel massaal aanwezig voor een verdacht overlijden op straat. Volgens getuigen zou er ook een man opgepakt zijn, hij werd geboeid meegenomen met een papieren zak over zijn handen.

De politie van Gent heeft rond 16 uur bevestigd dat een persoon overleden is aan de Krommewal in Gent. Volgens omstaanders zou het gaan over een man van Afghaanse afkomst, een dertiger. Ondertussen is de zaak in handen van het parket van Oost-Vlaanderen, maar zij communiceren voorlopig niet.

Zowel de lokale als de gerechtelijke politie zijn aanwezig. Volgens getuigen zou er minstens één persoon zijn opgepakt.