Verblindende grondverlichting wordt vervangen Sabine Van Damme

28 februari 2019

10u02 0 Gent De nieuwe monumentverlichting die wordt geïnstalleerd, is LED en energiezuinig. Maar de grondverlichting die al langer de gebouwen verlicht, is storend en verblindend. Ook die wordt op termijn vervangen.

“De stad heeft een nieuwe, energiezuinige verlichtingsstrategie, die een besparing van 75% inhoudt”, stelt Mieke Bouve (Open Vld) vast. “Die nieuwe verlichting - die we onder meer al zien aan het Geeraard de Duivelsteen, het Torentje van de Vrijdagmarkt, de Karmelietenkerk en de gevels op de Kraanlei – heeft de juiste warmwitte kleurentemperatuur. Maar de oude grondtegels zijn storend, gevaarlijk, en verblindend. Worden die ook vervangen?” Dat komt, zo zegt schepen Filip Watteeuw. “Er wordt deze legislatuur budget vrijgemaakt om eerste de meest schadegevoelige lichtbakken te vervangen, bijvoorbeeld die aan het stadhuis, de opera en de Gras- en Korenlei. Deze nieuwe LED-grondlichtbakken zijn wat kleiner, en hebben een glasplaat met anti-verblindingslaag. Het is de bedoeling om op termijn ook de andere grondlichtbakken te vervangen, en uit te kijken waar we er nog kunnen plaatsen. Nieuwe monumentenverlichting wordt nu standaard in LED voorzien, zoals die aan de Vooruit, Drongenplein, en de Sint-Baafsakathedraal. Ook die in de Belfortstraat is al LED.”