28 december 2018

18u30 0

Tijdens deze mooiste tijd van het jaar worden we om de oren geslagen met lijstjes. Op de radio horen we de hele maand december Queen en Bryan Adams, en alle media herinneren ons aan de gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden. 2018 zal voor mij het jaar van het burgerprotest blijven. Als dat blijft aanhouden, zal mei ’18 over een paar decennia in één adem genoemd worden met mei ’68. Het belang van een nieuwsfeit merk je altijd later pas.

Zullen we ons 2018 herinneren als een memorabel jaar voor Gent? De Gentse socialisten kregen electorale klop, dat was in oktober groot nieuws. En toch zal de geschiedenis onthouden dat ze in het nieuwe stadsbestuur zetelen. De liberalen wonnen van de rest en verloren vervolgens van zichzelf. Als burgemeester Mathias en schepen Sami het straks goed doen, kraait daar over een paar maanden geen haan meer naar. In de schaduw van dat alles werd ook Resul Tapmaz door zijn eigen partij een loer gedraaid, en wie spreekt daar nog over? In de Sint-Bernadettewijk wonen mensen in schimmelkoten. Dat vond iedereen afschuwelijk tot de dag van de verkiezingen, nu kan het niemand meer schelen, laat staan dat we het ons over een jaar nog herinneren!

In januari liet burgemeester Termont een boek over de Ghelamco Arena verbieden en in juli werd ik zelf gecensureerd met een protestliedje op AVS. Het jaar van de grote vrije meningsuiting zal 2018 dus ook al niet meer worden.

Het bijna afgelopen jaar werd er ten pas en ten onpas gesproken over ‘verbinden’. Links en rechts, nationalisten en socialisten, liberalen ondereen, alles moest ineens verbonden worden. In die optiek geef ik mijn award voor meest memorabele Gentse gebeurtenis aan de heropening van de Reep. Mijns inziens is dat mooie stuk herwonnen water het enige dat in 2018 echt verbindend heeft gewerkt.