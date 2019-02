Veldstraat volledig afgesloten door gaslek in Okkernootsteeg Jeffrey Dujardin

14 februari 2019

08u35 0 Gent In de Okkernootsteeg, aan de Veldstraat, in Gent is deze ochtend een gaslek opgemerkt. “Er werd een evacuatie gedaan van de buurt, Fluvius is ingelicht”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. De Veldstraat is volledig afgesloten, er wordt aangeraden om de omgeving te vermijden.

Deze ochtend is er een gaslek ontdekt in de Okkernootsteeg, aan de Veldstraat. De brandweer en politie kwamen ter plekke om een perimeter in te stellen en een evacuatie in de buurt van het lek op te starten. “Fluvius is ingelicht, waarschijnlijk zal de straat moeten opengebroken worden”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. Het lijkt erop dat de situatie nog even kan duren.

Wegens melding van hevige gasgeur omgeving Veldstraat sluiten we bepaalde delen van omliggende straten af, zodat de betrokken diensten hun werk vlot kunnen doen. #altijdnabij #Gent Lokale Politie Gent(@ GentseFlikken) link

Later meer.