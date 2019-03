Veldstraat vindt nieuwe adem: “Nieuwe winkels, maar nu moeten we werk maken van heraanleg” Sabine Van Damme

29 maart 2019

18u05 0 Gent Het gaat eindelijk weer de goede kant op met de Veldstraat. De bekendste winkelstraat van Gent kende heel veel leegstand, vooral aan de kant van het Koophandelsplein. Maar nu is voor op één na elk leegstaand pand een nieuwe winkel gevonden. “Alleen moeten we nu prioritair werk maken van de aanpak van die straat. Het is beschamend hoe die erbij ligt”, vindt economieschepen Sofie Bracke (Open Vld).

Het heeft er een tijd slecht uitgezien voor de Veldstraat. Vooral het stuk straat aan de kant van het Koophandelsplein kreunde onder leegstand. Vandaag is dat niet opgelost, maar het gaat zeker de goede richting uit.

Op het hoek met de Hoornstraat opent ‘binnenkort’ een wafel- en ijshuis, onder de naam Dolce Banana. “We hopen voor half april open te zijn”, zegt zaakvoerder Salah Edine Ouail. Ook aan de overkant goed nieuws. Naast de Esprit, waar vroeger de C&A zat, komt een Stradivarius. De verbouwingen voor de komst van dat modemerk zijn volop aan de gang. Iets verderop richting Koophandelsplein is er nog beter nieuws. Daar opent dit weekend een nieuwe schoenenwinkel. Van Haren geeft op zaterdag 30 maart 50 paar schoenen ter waarde van 29,99 euro gratis weg aan de eerste bezoekers. Dat wordt daar drummen, om 10 uur.

Verderop staan wel nog zaken te huur. Aan brillenwinkel Grand Optical en verderop aan de vroegere H&M naast de Panos hangen ‘te huur’-bordjes. Fnac vertrekt binnenkort om verderop in de Veldstraat zijn intrekt te nemen, op de bovenverdieping van de vroegere C&A. Ook het pand op de hoek, waar jarenlang Tommy Hilfiger zat, staat te huur. En dan is er nog het hoekpand aan de overkant in de Zonnestraat, waar handtassenmerk Delvaux sinds de Tweede Wereldoorlog huisde. Dat staat nog steeds leeg.

“Maar voor alle panden is intussen een nieuwe invulling gevonden, al mogen we de namen daarvan nog niet vrijgeven”, zegt economieschepen Sofie Bracke. “Alleen voor het pand van Fnac zijn we nog op zoek.” In Delvaux zou een bekend kledingmerk komen, en er wordt zelfs gezegd dat dat Tommy Hilfiger zou zijn. Dat is echter nog niet bevestigd. Welke namen in de andere panden komen, blijft voorlopig geheim.

“Het gaat dus eindelijk weer de goede richting uit met onze Veldstraat”, zegt Bracke. “Alleen is het invullen van de winkels niet voldoende. Ik zit binnenkort samen met de deken van de Veldstraat en met De Lijn om de toekomst van die straat te bespreken. Ze ligt er erbarmelijk bij, en eigenlijk is dat beschamend. De Lijn is verantwoordelijk voor de heraanleg van de tramsporen en de kasseistenen daarrond. We willen dat daar dringend werk van gemaakt wordt. Ook de omgeving Koophandelsplein verdient een upgrade. Hoog tijd dus om daar onze schouders onder te zetten.”