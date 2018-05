Veldstraat ontruimd voor dronkenman 08 mei 2018

Eén dronken man, meer was er gisteravond niet nodig om de Veldstraat volledig leeg te doen lopen. De man liep rond zes uur in de centrale winkelstraat en riep onder meer dat hij zichzelf iets zou aandoen. De Gentse politie stelde daarop een veiligheidsperimeter in, en praatte op hem in. De agenten namen hem uiteindelijk zonder problemen mee en gaven de straat opnieuw vrij. (OSG)