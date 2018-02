Veldstraat krijgt drie 'Stolpersteine' 10 februari 2018

02u51 3

Maandag worden op de hoek van de Veldstraat en de Hoornstraat, waar ooit Patisserie Bloch was, drie Stolpersteine geïnstalleerd. Dat zijn herdenkstenen ter grootte van een kassei, met een messing herdenkingsplaatje. Daarop zal de naam staan van drie gedeporteerde Joodse Gentenaars. De Stolpersteine zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Wereldwijd zijn er al 61.000 Stolpersteine geplaatst in 22 landen. De actie kadert in het themajaar 'Gent: strijd mee voor vrede'. (VDS)