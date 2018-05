Veldstraat-gedicht met excuses van een kassei SABINE VAN DAMME

25 mei 2018

15u51 0

De Veldstraat is, naast de nieuwe hippe winkel Monki, ook een gedicht rijker. Met engelengeduld schilderde een artieste afgelopen middag een gedicht van David Toch op de muur van het stadsgebouw waar het Uitbureau huist. 'Verzoek' heet het gedicht, en het vertelt het verhaal van een kassei. "Al ben ik maar een kassei, lig ik wat ongelukkig tussen twee tramsporen, ik maak deel uit van deze stad", begint het. De stad spreekt al jaren van het heraanleggen van de Veldstraat maar moet daarvoor wachten op De Lijn, en daar is dan weer geen geld voorhanden. De tekst lijkt nu een soort excuus voor de scheve ondergrond in de Veldstraat.