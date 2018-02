Veldstraat afgesloten voor gasgeur 13 februari 2018

03u00 0

In de Veldstraat in Gent werd gisterochtend rond 10.50 uur een gasgeur opgemerkt in de Levi's-winkel. De brandweer en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en zetten de locatie af met lint. Er waren enorm veel kijklustigen. De Veldstraat was een tijdje versperd voor het verkeer. Ook tramijn 1 richting Flanders Expo ondervond verhinderd. Uiteindelijk kon de brandweer geen gaslek in de winkel vinden en bleek er geen gevaar. (DJG)