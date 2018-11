Veiligheid op Zesdaagse verzekerd door uitgebreid team Van politie tot ‘parketman’, iedereen op elkaar afgestemd Sabine Van Damme

16 november 2018

22u55 0 Gent Op een uitverkochte avond in ’t Kuipke staat er 1.200 man op het middenplein, waarvan het meerendeel minstens een paar pinten op heeft. Er zijn ook nog eens 5.000 zitjes in de tribune. Een massa volk op een kleine oppervlakte, en toch zijn er nauwelijks problemen. Daar zorgt een uitgebreid team voor.

Patric Joos, diensthoofd openbare orde van de politie, licht de werking toe. “De politie is uiteraard aanwezig, zowel binnen als buiten”, zegt hij. “Maar binnen werken wij in tweede lijn. De organisatie heeft een eigen security-dienst, en pas als zij de situatie niet de baas kunnen, springen wij bij. Zo doen zij bijvoorbeeld de rugzakcontroles aan de inkom, maar staat de politie altijd wel in de buurt.”

Alle diensten - de brandweer, security, medische dienst en politie – hebben iemand zitten in het arendsnest van ’t Kuipke. Dat is een uitkijkpost die tegen het plafond van het Kuipke hangt, ongeveer ter hoogte van de start. Van daaruit heb je perfect zicht op de hele piste. “Zien we daar iemand die moeilijk begint te doen op het middenplein, of bier gooit, dan sturen wij van boven de security aan. Zij grijpen beneden onmiddellijk in, en zo zorgen we ervoor dat het nooit uit de hand loopt. De laatste jaren is de Zesdaagse echt een rustig evenement geworden, qua beveiliging. Er zijn nauwelijks nog problemen. Dat was vroeger wel anders.”

Ook op de piste zelf wordt de veiligheid nauwlettend in de gaten gehouden. Daarvoor zorgt Nico Impens, van I&C Parket. “Ik controleer elke dag de gehele piste op splinters of andere oneffenheden. Dat is immers levensgevaarlijk voor de renners. Ook elke keer als er een valpartij is, ga ik onmiddellijk kijken. Schade wordt bijgewerkt met tape, en de dag erna hersteld. Vrijdagochtend heb ik 2 latten moeten uitbreken en vervangen.” Ook voor de Zesdaagse wordt de hele piste van boven tot beneden minutieus onderzocht. “Door de warme zomer had ik dit jaar een pak meer werk dan anders”, zegt Nico. Hij maakt er altijd een erezaak van een perfecte piste af te leveren.

Buiten het Kuipke wordt er uiteraard ook toezicht gehouden. Hoeveel agenten er rondlopen wordt niet gezegd, maar ze zijn er wel. “We houden toezicht op het park, op wildplassers en andere zaken”, zegt Joos. “Maar er is ook heel veel controle op het verkeer. Donderdagavond zijn er een pak foutparkeerders op de bon gevlogen. Parkeren in het park is onmogelijk gemaakt door paaltjes. De meeste ‘verboden’ zones zijn afgezet met betonblokken, anders parkeren mensen gewoon op het fietspad. Maar nog steeds wordt er creatief geparkeerd, wat we niet tolereren. Ook alcoholcontroles rond het Kuipke zijn nodig en nuttig.” In de nacht van vrijdag op zaterdag stond er alvast een grote alcoholcontrole gepland.