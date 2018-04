Veilige knip-nick 03 april 2018

Het circulatieplan is vandaag 3 april precies één jaar van kracht. Om dat te vieren, zakten sympathisanten van het Gents Milieu Front (GMF) zondag al af voor een knip-nick, een picknick op de knip van de Ottogracht. Boterhammen werden er gesmeerd en flessen wijn ontkurkt. Om veiligheidsreden zochten de actievoerders wel een plekje naast de knip op. Het is dan ook de meest genegeerde knip van Gent. "Zonder slogans of statements, gewoon een gezellig samenzijn", klinkt het. (EDG)