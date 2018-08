Veganisten verzamelen in Flanders Expo 18 augustus 2018

In Flanders Expo vindt zondag het Vegan Summer Fest plaats. Dat is de grootste happening van de Benelux voor wie geen producten van dierlijke oorsprong verbruikt. Op het programma onder andere muziek, lezingen maar natuurlijk ook heel wat te eten met een volledig veganistisch foodtruckfestival en eet- en drankkramen. Vorig jaar kwamen 4.000 veganisten naar het festival dat aan zijn vierde editie toe is. Tickets kosten 5 euro. (EDG)