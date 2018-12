Veertiger gaat medegevangene te lijf met parfumflesje in sok Wouter Spillebeen

19 december 2018

16u15 4 Gent Een 40-jarige gedetineerde moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij een medegevangene in de Nieuwewandeling in Gent aanviel met een parfumflesje in een sok. De aanval was het resultaat van een ruzie, maar de beklaagde had de verkeerde gedetineerde geviseerd.

De beklaagde had onenigheid met een medegevangene en besloot hem daarom aan te vallen. Hij stak een flesje parfum in een sok en bond die rond zijn pols om zo zijn doelwit hard te kunnen raken. Hij zwaaide de sok met het flesje tegen het hoofd van een medegevangene, maar moest meteen toegeven dat hij zich vergist had van slachtoffer.

In de rechtbank bleek woensdagochtend dat de gedetineerde nog geen schadevergoeding betaald had aan zijn slachtoffer. De zaak werd uitgesteld naar 20 februari om de man de kans te geven om dat alsnog te doen. Advocaat van het slachtoffer Jeroen Van Kerrebroeck beloofde alvast dat hij in zijn pleidooi mild zou zijn voor de beklaagde, zo lang hij de vergoeding betaalt.