Veertig minuten over 550 meter... met de auto AANPASSING CIRCULATIEPLAN OM FILES EKKERGEM WEG TE WERKEN ERIK DE TROYER

14 april 2018

02u51 0 Gent Door de asfalteringswerken in de Rozemarijnstraat kreunt de Ekkergemstraat al een week onder een enorme filedruk. Veertig minuten aanschuiven om op de stadsring te geraken is geen uitzondering. De stad voert zelfs tijdelijke aanpassingen aan het circulatieplan door.

In de sector Coupure waren het steevast de bewoners van de Rozemarijnstraat die met klachten kwamen: file tijdens ochtend- en avondspits, luchtvervuiling, inkijk van auto's etc. De straat was de enige uitweg richting stadsring voor de hele wijk. De Rozemarijnstraat is nu echter voor een paar weken van het autoverkeer verlost. Vorige week begonnen daar immers asfalteringswerken en dus werd het verkeer omgeleid via de Ekkergemstraat. Die kan het verkeer echter niet slikken. De verkeerslichten ter hoogte van de stadsring laten immers maar een paar auto's na mekaar door.





Al een week

"Vorige week is het begonnen", zegt Koen Michelet van café KoePuur. "De auto's komen uit beide richtingen van de Coupure Links en moeten allemaal hier de straat in. Op de drukste momenten staat hier een file tot aan fitnesscenter Stadium. We zien hier veel frustratie en wie op ons terras zit, wordt automatisch een beetje ramptoerist", zegt hij. "Zelf hebben we er niet zo veel last van omdat we met de fiets komen of in de buurt wonen. Maar leuk is het niet."





De stad nam al een aantal maatregelen om de files toch draagbaarder te maken. "Het loopt er inderdaad niet vlot", klinkt het bij het kabinet van schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).





"We hadden al beslist om de Hoogstraat voor een stuk tweerichtingsverkeer te maken. Men kan nu via de Peperstraat de sector Coupure verlaten. Dat is een voorafname op de wijzigingen die sowieso zouden doorgevoerd worden aan het circulatieplan. We merken echter wel dat die nieuwe uitvalsweg nog maar weinig gebruikt wordt."





Hospitaalbrug

Sinds donderdag is er ook een derde uitvalsroute voor de wijk. "Via Coupure Rechts kan men nu ook de Hospitaalbrug over die tijdelijk verkeer in twee richtingen toelaat. Men kan dan via het Bijlokehof en de Bijlokestraat naar de stadsring. We hopen zo de druk van de Ekkergemstraat te doen af te nemen."





De werken in de Rozemarijnstraat duren nog tot 25 april. Automobilisten zullen dus nog meer dan een week geduld moeten hebben.





Het is niet de eerste keer dat de Ekkergemstraat geconfronteerd wordt met plots opduikende files. Ook vorig jaar kreeg de straat al felle files te verwerken, ook al door wegenwerken in de buurt.