Veelpleger wil geen bijkomende straf voor inbraak 24 januari 2018

Een Gentse twintiger die vorig jaar al veroordeeld werd tot 16 maanden cel voor een reeks inbraken, moest zich opnieuw voor de rechter verantwoorden. Een DNA-staal dat genomen werd na een inbraak in een school, wijst nu de veelpleger aan als dader. Die inbraak werd gepleegd in dezelfde periode als de inbraken waarvoor hij al veroordeeld werd. "Deze zaak was blijven hangen en het parket haalt het nu van onder het stof", pleitte zijn advocaat, die de opslorping vraagt. Het parket wil dat de man een bijkomende straf van acht maanden en een boete van 600 euro krijgt. Uitspraak op 12 februari. (WSG)