Veelpleger riskeert 3.400 euro boete en 1 jaar rijverbod na ongeval met vluchtmisdrijf JDG

03 januari 2019

17u22 0 Gent Een man riskeert een fikse boete van 3.400 euro en één jaar rijverbod nadat hij op de R4 in Gent een elektriciteitskast en een verlichtingspaal van de baan maaide. Hij had de takeldienst gebeld om z’n voertuig te bevrijden, maar pleegde daarna vluchtmisdrijf.

De man moest zich donderdag verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij heeft al 14 voorgaande veroordelingen op zijn dossier, waarvan een vijftal voor rijden onder invloed. Ook nu zou de man dronken achter het stuur hebben gezeten volgens de procureur des Konings. Het Openbaar Ministerie baseert zich hiervoor op getuigen, aangezien de man niet ter plaatse was voor een alcoholcontrole. De man in kwestie ontkent dat hij op het moment van de feiten gedronken had.

“Mijn cliënt heeft een heel zware echtscheiding achter de rug en is daarna beginnen drinken. Hierdoor heeft hij de voorbije jaren heel wat veroordelingen opgelopen”, stelt de advocaat van de beklaagde. “Ondertussen heeft hij zichzelf helemaal herpakt en is hij zaakvoerder van een zaak in Strombeek-Bever.”

Vanwege het uitgebreide strafblad van de man, riskeert hij nu 3.400 euro en een volledig jaar rijverbod. Het vonnis is uitgesteld naar 25 april.